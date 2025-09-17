「ドジャース６−９フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースが悪夢の逆転負けで３連敗。救援陣が２戦連続で致命的な失点を喫してしまい、ロバーツ監督は「彼らは明らかに自信を失っている」と評した。この日は大谷翔平投手が５回無安打無失点で降板。直後に２番手のロブレスキーが１死から３連打を浴び、ハーパーの２点二塁打、マーシュの逆転３ランで試合をひっくり返された。さらに３番手のエンリケスもソロを被弾