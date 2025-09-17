韓国で前の政権との癒着の疑いが持たれている旧統一教会。教団トップの韓鶴子総裁がきょう出頭し、事情聴取が続いています。【写真を見る】韓国・旧統一教会トップ韓鶴子総裁特別検察官に出頭事情聴取が続く前政権との癒着疑惑記者「韓総裁が到着しました。関係者に手を添えられ、ゆっくりと歩いていきます」旧統一教会韓鶴子 総裁「雨が降っているのにご苦労様です。後で、後で、聞いてください」きょう午前10時前、