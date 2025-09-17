自民党の総裁選挙の告示まであと5日となる中、小泉農林水産相が20日に出馬会見を行う方向であることが分かりました。小泉氏は17日午後2時過ぎに首相官邸を訪れ、石破首相に出馬の意向を伝えました。小泉農水相：「しっかり地方のこと頼むね」というお話を（石破首相から）いただきました。小泉氏は、19日に陣営の議員らと総決起大会を開き、20日に正式な出馬会見を行う方向で調整しています。また林官房長官は18日午後、高市氏は19