ガールズグループi-dleのメンバー、ウギの1stソロシングルが、世界各国の音楽チャートでトップに君臨した。【写真】露出度高すぎない？ウギのざっくり衣装去る9月16日にリリースされたウギの1stソロシングル『Motivation』は、中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックとKugouミュージックで「デジタルアルバムベストセラーデイリーチャート」1位となり、熱い人気を証明した。タイトル曲『M.O.』と先行リリース曲『It Hurts』