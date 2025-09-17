スポーツマンシップを通じて環境問題を考える東京・品川区の少年サッカーイベント「エコカップサッカー３年生大会」の決勝トーナメントが１５日、しながわ中央公園多目的広場で行われ、優勝チームにペットボトルのキャップから作られた優勝トロフィーが贈呈された。閉会式で森澤恭子区長は「これを機会に環境への意識を持ってもらえれば」と子どもたちに呼びかけた。このイベントは品川区商店街連合会主催で、２００５年にスタ