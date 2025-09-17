掃除道具の定番・粘着クリーナー、通称“コロコロ”。コロコロは、カーペットの掃除だけでなく服についたホコリやごみを取る時にも活躍してくれますよね。スペアを切らさないようにしている――と、いう人も多いのではないでしょうか？猫と暮らす筆者の場合、1日に何度もコロコロを使うため100円ショップに行けば必ずスペアを購入しています。そこで偶然見つけたのが、水洗いで繰り返し使えるダイソー「粘着ゲルクリーナー」