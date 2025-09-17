木村文乃主演ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）が、毎週木曜日よる10時から放送されている。木村演じる高校教師・小川愛実が、逡巡しながら孤独なホスト・カヲル（ラウール／Snow Man）と禁断の恋にひた走る……。脚本は『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（フジテレビ系、2014年）などの名作ドラマを手がけてきた井上由美子が担当。同作他、多くのヒット作で演出を担当してきた西谷弘監督とのタッグで、令和の純愛