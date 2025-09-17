大の里が横綱として初めて両国国技館の土俵に登場した大相撲秋場所。初日で155日連続の満員御礼となる盛況ぶり。そんな土俵を見ようと初日にはデヴィ夫人が向正面の東花道近くで赤色のスーツで観戦し、2日目には東花道の最前列で高須クリニックの高須克弥院長が姿を見せた。その後方では元V6の三宅健の姿があるなど、土俵周りで声援を送る著名人が話題になり、本場所の盛り上がりに花を添えている。【写真】秋場所に姿を見せた「