SNS総フォロワー数400万超えを誇る、結成5年のアイドルグループ「#ババババンビ」。5人組の赤色担当が、身長145cmと小柄ながら圧倒的な存在感を放つ岸みゆだ。ステージのみならずグラビア各誌でも大暴れする人気者にも、知られざる”下積み時代”があった。新創刊のグラビアムック「PARADE（パレード）」でナポリタンスパゲティや練乳いちごをほおばる不思議な撮影をした直後に、岸みゆが自身の食生活とステップアップの裏側を語