海南島南部海域のプロジェクト開発井で行われた表層作業の現場。（８月撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口9月17日】中国海洋石油集団はこのほど、海南島南部海域のプロジェクト開発井で表層作業を完了し、8月12日に1日の掘削進度が2618メートルに達し、国内記録を更新したと発表した。記録を更新したガス井は、中国初の海上高温・高圧・低浸透性天然ガス開発プロジェクトに属する。貯留層の温度は150度、最高圧力係数は1.8