日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数は、342万8000人で、去年の同じ月を16.9パーセント上回り8月として過去最高となりました。円安の影響もあり、学校の休みに合わせた旅行先などとして日本の人気が高まっていて、訪日人数が8月として最多だったのは韓国やアメリカなど18の国や地域にのぼりました。スペインや台湾からの人数は、航空便の座席数が増えたことなどから1か月として過去最高でした。前年の同じ月