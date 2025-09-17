NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。広島は高橋昂也投手を1軍登録しました。高橋投手は今季18試合に登板(うち2試合先発)し、2勝1敗2HPで防御率2.96です。直近登板は8月30日のヤクルト戦での先発で、村上宗隆選手に2打席連続ホームランを浴びるなど3回4失点で敗戦投手に。その後、翌31日に登録抹消されていました。ファームでは今季13登板(うち3試合先発)で、1勝1敗で防御率3.81の成績を残しています。