プロ野球・日本ハムは17日、細川凌平選手を1軍登録しました。プロ5年目の細川選手は今季5月9日に1軍登録されると、9試合の出場で打率.200の成績。その後6月2日に抹消されましたが、2軍では78試合で1本塁打25打点で打率.271としています。