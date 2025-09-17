プロ野球のオーナー会議が１７日、都内で行われた。会議後の会見で榊原定征オーナーが、クライマックス・シリーズ（ＣＳ）について言及した。セ・リーグはすでに阪神が独走Ｖを決め、２、３位が勝率５割を上回れるか微妙な状況。優勝球団との大差がついた場合のＣＳの存在意義が議論されている。コミッショナーは「そういった議論は色んな所から聞くところ」とした上で、「いまのＣＳが始まって振り返ってみると、２、３位の差