先月（8月）に日本を訪れた外国人旅行者数が8月として過去最多を更新し、初めて300万人を超えました。政府観光局によりますと、先月に日本を訪れた外国人旅行者数は去年の8月と比べて16.9％増え、およそ342万8000人となりました。8月の訪日客数としては過去最多を更新し、300万人を超えたのは初めてだということです。また、今年1月から8月までの訪日客数は前の年の同じ時期と比べて18.2％増え、およそ2838万人となりました。政府