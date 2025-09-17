2025年8月に日本を訪れた外国人旅行者の数が340万人を超え、8月としては過去最多を更新しました。日本政府観光局の推計によりますと、8月に日本を訪れた外国人旅行者は342万8000人でした。去年の8月と比べて約50万人上回り、8月の人数としては過去最多を更新し、初めて300万人を超えました。訪日旅行の人気が続く中、前月に引き続き、東アジアや欧米・オーストラリアを中心に学校の休暇にあわせた訪日旅行の需要の高まりが増加の要