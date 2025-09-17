女優の森七菜（24）が17日、都内で映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成披露試写会に登壇し、留学先のカナダでの巡り合わせについて語った。物語にちなみ、巡り合わせを感じたエピソードについてトーク。今年の始めにカナダに留学へ行っていたといい、そこでまさかの再会が。「クラスの男の子が、私が初めて主演したドラマで制作に入っていて一緒にドラマをつくっていた子で。こんなところで再会するん