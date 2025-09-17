アルビレックス新潟レディースは、開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部からGK・坂田湖琳（こりん）選手（18）の加入内定を発表しました。坂田選手は去年、Uｰ17日本女子代表としても活躍。現在、所属している開志学園JAPANサッカーカレッジではキャプテンを務めています。開志学園JSCからアルビレックス新潟レディースに選手が加入するのは今回が初めてです。WEリーガーとして新たなスタ}