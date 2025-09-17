EGO-WRAPPIN’が、新曲「phosphorus」を本日9月17日に配信リリースした。 （関連：EGO-WRAPPIN’、大きな喜びに少しの感傷を添えて改修前最後の日比谷野音『Dance, Dance, Dance』東京公演） 本楽曲は、オダギリジョーが脚本、演出、編集を務める映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の主題歌。不穏なアトモスフィアが漂う世の中にやさしい光を運ぶバラードとなっている。なお、EG