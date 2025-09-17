◆ソフトバンク―西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督（53）が筑後のファーム施設を訪れ、柳田悠岐外野手（36）と今後の調整について話し合った。小久保監督は午前中に筑後を訪問。西武戦の試合前練習で取材に応じ、「柳田と話をしにいった」と明かした。柳田は4月11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で右すねに自打球を当て負傷交代。右脛骨（けいこつ）骨挫傷で長期間のリハビリを経て、8月29日の