＜日本シニアオープン事前情報◇17日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞あす18日（木）、シニアゴルファー日本一決定戦が開幕する。プロ117人、アマチュア9人、計126人が参戦。その中には、日本ゴルフ協会（JGA）の特別承認を受けた読売ジャイアンツ元監督の原辰徳氏も名を連ねる。所属先である相模原ゴルフクラブ（神奈川県）で、ホストアマとして挑む。〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！原辰