浜松市内のコンビニエンスストアでレジの横にあったたばこを万引きしたとして、41歳の無職男が警察に逮捕されました。男は同じ店で万引きを繰り返していて、「お金がなかった」と容疑を認めているということです。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区花川町の無職の男(41)です。男は7月23日と8月3日の2日間にわたって、浜松市中央区東三方町のコンビニエンスストアで、レジの横に陳列してあったたばこ合計8個(4,800円相当)