◇ナ・リーグフィリーズ9―6ドジャース（2025年9月16日ロサンゼルス）フィリーズは16日（日本時間17日）、敵地でのドジャース戦に9―6で逆転勝利。ポストシーズン（PS）で対戦する可能性のあるドジャース3連戦で2勝し、今季の通算対戦成績を4勝1敗として勝ち越しを決めた。フィリーズは投手・大谷とは初対戦。現状の勝率のままでいくと、フィリーズはナ・リーグ勝率2位で、地区シリーズ進出が決定。ドジャースとメッツの