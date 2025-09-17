◇出場選手登録【広島】高橋昂也投手（中継ぎ強化）【中日】Y・マルテ投手（中継ぎ強化）【日本ハム】細川凌平内野手（内野強化）【西武】武内夏暉投手（左下腿の打撲完治）◇同抹消【西武】青山美夏人投手（再調整）