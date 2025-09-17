ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï17Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç½©¤Î²þÊÔ²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ç¡¢¸µKAT¡ÝTUNÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡×¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤ËWEST¡¥¢®ÅÄ¿òÍµ¡Ê36¡Ë¤¬Ãæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£13ÆüÊüÁ÷¤«¤é¢®ÅÄ¤¬ÈÖÁÈ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾å¡¹¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ´Ý¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ¯·¡¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ê¤«¤Þ¤ë°õ¡×¤Î½ªÎ»¤Ï¡¢8·îÃæ½Ü¤Ë¡Ú