大相撲名古屋場所４日目（１７日、東京・両国国技館）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両宮乃風（２６＝中村）を下して３勝目（１敗）。相手に右を深くさされたが、上手をつかんで体ごと前に出て寄り倒した。前日３日目は白星にも「せっかく（左ひざの）ケガから復帰したので、下がって相撲は取りたくない」と相撲内容を猛省。この日の取組後は「体を密着することができたので、対応できた。昨日よりいい相撲。前に