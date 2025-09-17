巨人の山口寿一オーナー（６８）が１７日、阿部慎之助監督（４６）の来季続投を明言した。山口オーナーは都内のホテルで行われた１２球団オーナー会議に出席後、報道陣の取材に対応。阪神に大差をつけられ優勝を逃した今季の阿部巨人については「誠に残念だよね。優勝争いさえできなかったっていうことだからね。そこは大変残念というか、ファンの皆さんには誠に申し訳ないですね」と落胆しながらも、来季のチームについては「