【モデルプレス＝2025/09/17】お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が9月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族でディズニーシーを訪れたことを報告し、話題を呼んでいる。【写真】アルピー平子、家族でディズニー満喫ショット◆平子祐希、急遽家族でディズニー満喫平子は「昨日の収録でディズニー特集のVTRを見せられて、その直後に『明日のロケ急にバラシになりました』とマネージャーから連絡が入って。じゃあ行くじゃんか