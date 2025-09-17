【モデルプレス＝2025/09/17】大みそかにNHKにて放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の詳細が9月17日に発表され、今年も東京・渋谷のNHKホールで開催されることが決定した。【写真】去年の「紅白」Number_i・櫻坂46・ミセス・橋本環奈ら豪華集結◆「第76回NHK紅白歌合戦」開催決定放送は、2025年12月31日、午後7時20分〜11時45分を予定。観覧の応募は10月2日午前11時から、専用の申し込みサイトで受付が開始される。なお、出場者は