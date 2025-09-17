【これからの見通し】米ＦＯＭＣの結果発表待ち、利下げ幅とメンバー金利見通しに焦点 本日はいよいよ米ＦＯＭＣの結果が発表される。市場では２５ｂｐ利下げをほぼ完全に織り込んでいる。わずかに５０ｂｐの見方も存在している。また、経済見通しでは年内の利下げ回数の見通しが注目される。現在の２回から３回へと変化することが見込まれている。 ただ、注意点もある。為替相場は事前にドル売りの動きを強めてお