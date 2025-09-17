西武・後藤高志オーナーが１７日、西口文也監督の来季続投を示唆した。都内で行われたオーナー会議に出席後、就任１年目の西口監督の評価を問われた同オーナーは「まだ終わっていないから、総括をこのタイミングでするのは必ずしも適切かどうかは分からないが、僕は本当によくやってくれていると思いますよ。故障者もいろいろ出たりしたけれども、そういう中で若手を育てながら戦っていくと。まだクライマックスシリーズ出場の