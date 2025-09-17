１５日、開幕式でツァンパ（炒ったハダカムギを石臼でひいて粉にしたチベット族の主食）をテーマにしたダンスを披露する出演者。（昌都＝新華社記者／党黎）【新華社昌都9月17日】中国西蔵自治区昌都（チャムド）市で15〜17日、「第11回三江茶馬文化芸術祭」が開かれた。多彩なイベントが繰り広げられ、昌都ならではの歴史文化や民族色あふれる趣、現代の姿が紹介された。１５日、無形文化遺産に登録されている伝統舞踊「嶺卓舞