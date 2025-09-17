TBS系列の青森テレビ（ATV）で、小山内悟社長（69）が就任した2019年以降、社員の3割が退職していることがわかった。小山内氏をめぐっては問題行動が書き連ねられた告発文が労組掲示板に張り出される事態となっている。【実際の写真】「小山社長が行ってきた社員への暴言や…」「異常な状況」“告発文”を知らせる文書を見る青森テレビ本社©文藝春秋「代表者として不適切と思われる言動が」〈社長解任求める告発文届く！