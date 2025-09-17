修復されたユネスコ本部の日本式の庭園「平和の庭」＝12日、パリ（共同）【パリ共同】パリの国連教育科学文化機関（ユネスコ）本部にある日系米国人の世界的な彫刻家イサム・ノグチ（1904〜88年）が設計した日本式の庭園「平和の庭」が、劣化を受け日本の造園家らの手で大幅に修復された。ユネスコは「本来の輝きを取り戻し、ノグチの芸術ビジョンが再現された」としている。平和の庭は日本政府の寄付で建設され、58年に完成。