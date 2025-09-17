バレーボールの世界一決定戦“世界バレー”。男子日本代表（世界ランク7位）は日本時間17日、リビア（世界ランク75位）と対戦する。既にトルコとカナダに連敗を喫し日本は予選敗退が決定。51年ぶりの表彰台は叶わず、このリビア戦が今季最後の試合となる。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー予選最終戦は初対戦のリビアアフリカ大陸でエジプトに隣接しており、国土の9割が砂漠のリビア