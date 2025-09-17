連合（日本労働組合総連合会）で次の役員人事を決める委員会が、芳野友子会長の続投を推薦することを決めたことがわかった。FNNの取材に対し、関係者が明らかにした。関係者によると、連合傘下の産業別組織（産別）のトップらでつくる「役員推せん委員会」は17日の中央執行委員会で、会長には芳野氏、ナンバー2の事務局長には電機連合出身の神保政史副会長を推薦することを決定したことを報告したという。芳野会長をめぐっては、連