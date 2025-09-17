ファーウェイは積極的な研究開発投資をテコに、アメリカ政府の制裁の痛手から立ち直った。写真はスペインの展示会に出展した同社のブース（ファーウェイのウェブサイトより）【写真】ファーウェイのスマートカー技術を全面採用する「問界 M5」のコクピット中国の通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）の業績が2025年上半期（1〜6月）は大幅な減益だったことがわかった。上半期の売上高は4270億元（約8兆7936億円）と前年同期比4