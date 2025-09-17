スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニーは、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」より、髪の毛の悩みに合わせて選べる2タイプのオールインワン美容液シャンプー「サボリーノ オールインワン美容液シャンプー」を、9月16日に全国の一部ドラッグストア・バラエティショップ他で発売しました。■とろりとした美容液感覚の濃密泡で、うっとりツヤ髪へ。2024年1月にパワーアップリニューアルした「サボリーノ」は、2015年