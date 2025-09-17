ドウシシャは、おいもスイーツブランド「OIMO MERCI（オイモメルシー）」の新製品となる「おいもバターソフト」を、同社の公式オンラインショップ「amine Sweets Online」で9月16日に発売した。価格は、5個入りが1080円、10個入りが2160円。●しっとりした食感と溶けるような口あたりおいもバターソフトは、濃厚な芋の香りとバターの上質なコクを閉じ込めた、ソフトタイプのバタークッキー。しっとりした食感と、溶けるように