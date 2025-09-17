三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 [東証Ｒ] が9月17日大引け後(15:45)に決算を発表。25年7月期(9ヵ月の変則決算)の経常利益は93.1億円になり、26年1月期は88.1億円の見通しとなった。 同時に、今期分配金は3220円にする方針とした。 ※25年7月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース