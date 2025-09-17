17日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比30円安の4万4610円で取引を終えた。出来高は3万1598枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては180.38円安。 株探ニュース