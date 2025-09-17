17日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比20ポイント安の3125ポイントで取引を終えた。出来高は4万6837枚だった。この日のTOPIXの現物終値3145.83ポイントに対しては20.83ポイント安。 株探ニュース