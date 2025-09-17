17日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比155ポイント安の2万8105ポイントで取引を終えた。出来高は2443枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8282.13ポイントに対しては177.13ポイント安。 株探ニュース