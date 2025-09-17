17日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比9ポイント安の1928.5ポイントで取引を終えた。出来高は465枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1942.47ポイントに対しては13.97ポイント安。 株探ニュース