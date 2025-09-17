電算 [東証Ｓ] が9月17日大引け後(15:50)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の9.1億円→16億円(前年同期は2.9億円)に74.3％上方修正し、増益率が3.1倍→5.4倍に拡大し、従来の15期ぶりの上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。 なお、通期の経常利益は従来予想の43.5億円(前期は25.2億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年３月期第２