17日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝146円49銭前後と、前日午後5時時点に比べ41銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円69銭前後と44銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース