2025年9月16日、韓国・SBSニュースによると、大韓サッカー協会が主催する少年サッカーの大会で監督や選手が使うベンチがゴール代わりに使用されていたことが分かり、物議を醸している。先ごろ、全国の1200チーム、小学生から高校生まで約1万4000人が参加する韓国最大の少年サッカーの大会「iリーグ」が開催された。今月7日に釜山（プサン）で行われた試合でゴールの代わりにベンチが設置されていたことが分かった。選手の親たちは