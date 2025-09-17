Image: meinnotech こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。朝のSlack確認、資料作成中のスマホ通知、オンライン会議中のメモ確認。PC作業中、何度もスマホを手に取っては置いて...を繰り返していませんか？この小さな動作の積み重ねが、実は1日で30分以上のロスタイムを生んでいるかもしれません。そんな日常の非効率を、磁石でペタッと解決する新発