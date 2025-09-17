俳優の中尾明慶（37）が17日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。中尾は「最近の睡眠」とつづり、愛猫おかかが自身の枕元に添い寝する写真を投稿した。これにファンは歓喜。「おかかに愛されてる」「おかかの幸せそうな寝顔」「お似合いの2人」「おかか先生最高の癒し」などの声が寄せられた。