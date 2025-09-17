ナ・リーグ首位のドジャース大谷翔平選手が二刀流で大活躍を見せました。1番ピッチャーで出場の大谷。【映像】大谷翔平選手の全打席を見る初回を無失点で抑えると、急いでベンチへ戻り先頭バッターの打席へ。二遊間の当たりをセカンドがこぼし、記録はヒット。21試合連続出塁となります。第2打席。ここは空振りの三振。一方、ピッチャー大谷は5回をノーヒット5奪三振の好投。勝ち投手の権利を得て降板しました。その裏の